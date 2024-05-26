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Амрабат — о продолжении карьеры в «МЮ»: кто бы не захотел играть здесь?

Амрабат — о продолжении карьеры в «МЮ»: кто бы не захотел играть здесь?
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Полузащитник «Фиорентины», выступавший в этом сезоне за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, Софьян Амрабат высказался о возможном продолжении карьеры в стане «красных дьяволов».

«Для меня остаться в «Манчестер Юнайтед» — это, безусловно, вариант. Мы собираемся поговорить об этом. «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире, так кто бы не захотел играть здесь?» — приводит слова Амрабата интернет-издание Ziggo Sport Totaal.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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