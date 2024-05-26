Владимир Габулов назвал прошедший сезон РПЛ провальным для ЦСКА

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов оценил результаты армейцев по итогам завершившегося сезона РПЛ.

«ЦСКА в этом сезоне не порадовал. Здесь полная ответственность главного тренера и штаба. Это провальный сезон для ЦСКА», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА завершил сезон в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место в РПЛ сезона-2023/2024 занял «Зенит», набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

В заключительном туре чемпионата ЦСКА дома обыграл «Урал» со счётом 2:0.

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