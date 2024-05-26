Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Церемония премии РПЛ: претенденты на награду комментатору сезона

Церемония премии РПЛ: претенденты на награду комментатору сезона
Комментарии

Сегодня, 26 мая, состоится церемония премии «Герои РПЛ». Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Комментатор сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три журналиста:

  • Роман Нагучев;
  • Дмитрий Шнякин.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

24 мая бюро исполкома РФС утвердило дату проведения Суперкубка страны — 13 июля 2024 года. 1-й тур нового сезона РПЛ начнётся 20 июля.

Известные дети спортсменов:

Материалы по теме
Церемония премии РПЛ: претенденты на награду открытия сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android