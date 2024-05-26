Церемония премии РПЛ: претенденты на награду комментатору сезона

Сегодня, 26 мая, состоится церемония премии «Герои РПЛ». Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Комментатор сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три журналиста:

Роман Нагучев;

Дмитрий Шнякин.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

24 мая бюро исполкома РФС утвердило дату проведения Суперкубка страны — 13 июля 2024 года. 1-й тур нового сезона РПЛ начнётся 20 июля.

Известные дети спортсменов: