Нуралы Алип: чемпионство «Зенита»? Это чудо, просто чудо

Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился эмоциями от чемпионства сине-бело-голубых по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Почему отложили всё на последний тур? Не знаю, это чудо, просто чудо. Когда в матче с «Факелом» мы упустили победу из-за того, что мяч попал в мою руку и назначили пенальти, я долго анализировал, переживал. Пацаны, слава богу, поддержали, сказали: ничего страшного. Мы ещё своё возьмём, станем чемпионами. И мы стали чемпионами.

Много ли выпили в раздевалке после победы? Не, я не пью вообще. Старшие ругаются. Но эмоции там были просто не передать словами! Теперь дальше будем праздновать. Хотя у нас ещё одна игра — с «Балтикой» в финале Кубка. Неделя на подготовку. Два дня попраздную, отойду от этого и обратно на работу. Будем тренироваться, чтобы завершить сезон ещё одной победой», — приводит слова Алипа «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.