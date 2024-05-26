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Зырянов: развязка чемпионской гонки РПЛ не стала неожиданной — золото «Зенита» закономерно

Зырянов: развязка чемпионской гонки РПЛ не стала неожиданной — золото «Зенита» закономерно
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Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мыслями о развязке чемпионской гонки в сезоне-2023/2024 РПЛ.

«Не сказал бы, что развязка в чемпионкой гонке РПЛ оказалась неожиданной. Все у нас хотели, чтобы «Зенит» стал чемпионом, это и произошло. В последнем туре были шансы. Да, не всё было в наших руках, но «Краснодар» и «Зенит» победили, потому чемпионство закономерное. О проблемах «Динамо» говорить не буду, у них есть руководители, тренеры, пусть они рассказывают», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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