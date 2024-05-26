Объявлена символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, наивысшую оценку получил нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов (8,4), забивший в ворота «Балтики». Всего в символическую сборную тура попали четыре футболиста железнодорожников. Также в сборной три игрока из московского ЦСКА, двое — из «Краснодара», а также по одному из «Рубина» и «Крыльев Советов».

Фото: WhoScored

Сборная 30-го тура РПЛ по версии WhoScored: Игорь Акинфеев (8,2, ЦСКА); Александр Сильянов (7,0, «Локомотив»); Егор Тесленко (7,6, «Рубин»); Виллиан Роша (7,7, ЦСКА); Лукас Оласа (7,5, «Краснодар»); Максим Глушенков (7,8, «Локомотив»); Дмитрий Баринов (7,4, «Локомотив»); Бенхамин Гарре (7,3, «Крылья Советов»); Виктор Давила (7,6, ЦСКА); Джон Кордоба (7,8, «Краснодар»); Тимур Сулейманов (8,4, «Локомотив»).