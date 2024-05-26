«Краснодар» был поинтереснее, повеселее». Булыкин — о матче с «Динамо»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча заключительного тура РПЛ сезона-2023/2024 между «Краснодаром» и «Динамо», который завершился победой «быков» со счётом 1:0.

«Ни один тренер, ни один футболист не будет играть на ничью. Все хотят хорошо сыграть, поэтому «Динамо» вышло с какой-то опаской, но просто не получилось. «Краснодар» был поинтереснее, повеселее и, наверное, за счёт болельщиков поэмоциональнее», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Бело-голубые заняли третье место с 56 очками по итогам завершившегося сезона РПЛ, уступив вторую строчку в турнирной таблице «Краснодару» по дополнительным показателям. Турнир выиграл санкт-петербургский «Зенит» (57). Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.