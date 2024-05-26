Роберт Морено подписал новый контракт с «Сочи» на три года

Испанский тренер Роберт Морено подписал новый контракт с «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Срок договора — три года.

46-летний Роберт Морено был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. За этот период под его руководством «Сочи» провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых два раза выиграл, семь раз сыграл вничью и четыре раза проиграл.

Команда Роберта Морено завершила минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв последнее, 16-е место и имея в своём активе 24 очка. Вместе с «Балтикой» «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу.

Ранее «Чемпионат» сообщил о предложении «Сочи» Роберту Морено о пролонгации действующего соглашения ещё на три года.