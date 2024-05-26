Владислав Мастерной: «Факел» провёл исторический сезон, это дорогого стоит

Крайний защитник «Факела» Владислав Мастерной подвёл итоги сезона для воронежцев. Напомним, «Факел» обыграл «Ахмат» (2:0) во встрече 30-го тура РПЛ и смог избежать попадания в стыковые матчи. Воронежцы впервые в истории остались в Премьер-Лиге в третий раз подряд.

«Мы понимали, что в матче с грозненцами нам надо просто выиграть, а там будь как будет. Мы даже в перерыве не спрашивали, как играют другие клубы, которые могли оставить нас в стыковых матчах. Нам просто победа была нужнее, мы забили два мяча, могли и больше, так что, на мой взгляд, всё по делу. Болельщики с трибун всегда нас поддерживали, но в этот раз они были неотразимы – их слышно было каждую секунду, они заряжали нас эмоциями, придавали нам сил. Я рад, что команда выполнила поставленную задачу. «Факел» провёл исторический сезон. Это дорогого стоит – впервые остаться в Премьер-Лиге в третий раз подряд», — сказал Мастерной в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.