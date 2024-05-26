Тарханов: «Уралу» предстоят сложные стыковые матчи — Акрон» будет сражаться

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался относительно участия екатеринбургской команды в стыковых матчах за право сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге, где она встретится с «Акроном».

«Сложно сказать, сможет ли спокойно «Урал» пройти «Акрон» в стыковых матчах. Потому что «Урал» в Кубке России играл с «Родиной», которую обыграл, но было очень тяжело. «Акрон» будет сражаться, поэтому «Уралу» предстоят сложные матчи», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, первый матч между командами состоится 29 мая (17:00 мск) и пройдёт на домашнем стадионе «Урала». Ответная игра пройдёт 1 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: