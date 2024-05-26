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Матч с «Уралом» стал для Акинфеева 250-м «сухим» в чемпионатах России

Матч с «Уралом» стал для Акинфеева 250-м «сухим» в чемпионатах России
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25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал победу — 2:0. В стартовом составе армейцев сыграл голкипер Игорь Акинфеев. Матч стал для вратаря 250-м «сухим» в чемпионатах России.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Давила – 40'     2:0 Мусаев – 42'    

Отметим, что в минувшей игре на 67-й минуте Акинфеев сумел отбить пенальти – он стал 25-м отражённым для Игоря в РПЛ.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 27 матчах армейцев во всех официальных турнирах. Девять из них российский голкипер отыграл «на ноль». При этом в общей сложности вратарь ЦСКА пропустил 34 мяча. Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

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