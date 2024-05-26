«Мальорка» в гостях обыграла «Хетафе» в матче Ла Лиги

Завершился матч последнего тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» (Хетафе, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. «Мальорка» одержала победу в матче со счётом 2:1.

На 48-й минуте матча забил защитник «Хетафе» Гастон Альварес, которому ассистировал полузащитник Оскар Родригес.

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Однако гости смогли перевернуть ход встречи в свою сторону в концовке матча: сначала на 90-й минуте забил нападающий «Мальорки» Ведат Мурики с передачи защитника Антонио Раильо, а уже через три минуты защитник Пабло Маффео принёс гостям победу в этом матче.

После этой победы «Мальорка» набрала 40 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. «Хетафе» находится на 12-й строчке, набрав 43 очка.

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