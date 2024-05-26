Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Дженоа» Гудмундссон может перейти в «Ювентус» — Николо Скира

Игрок «Дженоа» Гудмундссон может перейти в «Ювентус» — Николо Скира
Комментарии

Нападающий «Дженоа» и сборной Исландии Альберт Гудмундссон может перейти в «Ювентус» этим летом, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, исландский игрок — одна из главных целей «старой синьоры» на предстоящее трансферное окно. «Ювентус» готов предложить футболисту зарплату в размере около € 2,5 млн в год + бонусы. Также сообщается, что «Дженоа» хочет получить за исландца € 3-5 млн.

Гудмундссон играет за «Дженоа» с 2021 года. В этом сезоне футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и отдав две результативные передачи. «Дженоа» занял 11-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 38 матчей.

Материалы по теме
Стали известны условия контракта Тьяго Мотты в «Ювентусе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android