Игрок «Дженоа» Гудмундссон может перейти в «Ювентус» — Николо Скира

Нападающий «Дженоа» и сборной Исландии Альберт Гудмундссон может перейти в «Ювентус» этим летом, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, исландский игрок — одна из главных целей «старой синьоры» на предстоящее трансферное окно. «Ювентус» готов предложить футболисту зарплату в размере около € 2,5 млн в год + бонусы. Также сообщается, что «Дженоа» хочет получить за исландца € 3-5 млн.

Гудмундссон играет за «Дженоа» с 2021 года. В этом сезоне футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и отдав две результативные передачи. «Дженоа» занял 11-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 38 матчей.