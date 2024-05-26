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Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру с «Торино» в 38-м туре Серии А

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру с «Торино» в 38-м туре Серии А
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26 мая состоится матч последнего тура Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Торино». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» (Бергамо, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Италия - Серия А . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
1-й тайм
0 : 0
Торино
Турин

Отметим, что в стартовый состав хозяев не попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Карнесекки, Толой, Джимсити, Скальвини, Хольм, Дзаппакоста, Пашалич, Де Кетеларе, Компейнерс, Скамакка, Лукман.

«Торино»: Джемелло, Буонджорно, Масина, Белланова, Войвода, Тамез, Линетты, Илич, Риччи, Пеллегри, Сапата.

За 36 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу «Аталанта» набрала 66 очков. Она занимает пятое место в турнирной таблице. «Торино» с 53 очками после 37 туров идёт девятым.

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