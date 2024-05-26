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Максименко — первый вратарь «Спартака» за 6 лет, отыгравший 10 «сухих» матчей за сезон РПЛ

Максименко — первый вратарь «Спартака» за 6 лет, отыгравший 10 «сухих» матчей за сезон РПЛ
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал первым вратарём красно-белых за последние шесть лет, проведшим «сухих» матчей за один сезон Российской Премьер-Лиги. Об этом информирует телеграм-канал московского клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Максименко принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». При этом в 29 играх вратарь пропустил 27 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Максименко выступает за взрослую команду красно-белых с 2018 года. За этот период он принял участие в 168 матчах во всех турнирах (51 «сухой» матч).

Известные дети спортсменов:

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