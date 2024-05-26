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Бывший вратарь сборной Англии и «Манчестер Сити» Джо Харт завершил карьеру

Бывший вратарь сборной Англии и «Манчестер Сити» Джо Харт завершил карьеру
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37-летний английский голкипер «Селтика» Джо Харт завершил профессиональную карьеру.

«У меня такое чувство, будто в ближайшие недели на мой дом упадёт метеорит, потому что всё было просто невероятно. На планете нет другого места, где я хотел бы играть в футбол. Я подумал, что это было бы правильно. Я хотел снять давление с тренера и сделать всё возможное для клуба, потому что речь идёт о том, чтобы сделать клуб успешным, а людей счастливыми», – приводит слова Харта издание BBC.

Всего с «Селтиком» ему удалось завоевать семь внутренних трофеев за три сезона.

Джо Харт перешёл в «Селтик» из «Тоттенхэм Хотспур» в августе 2021 года. За это время голкипер провёл 138 матчей за шотландский клуб. Англичанин по два раза выигрывал чемпионат Шотландии и Кубок шотландской лиги. Также Харт один стал обладателем Кубка Шотландии в сезоне-2022/2023.

Голкипер, 75 раз выступавший за сборную Англии, за 12 лет в составе «Манчестер Сити» дважды выиграл английскую Премьер-лигу, а также завоевал Кубок Англии и дважды победил в Кубке лиги.

Также за свою карьеру футболист успел поиграть за «Шрусбери Таун», «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бёрнли», «Бирмингем», «Торино» и «Вест Хэм».

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