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Тренер «Зенита» Оливейра: будущее Марио Фернандеса будет решено после Суперфинала Кубка

Тренер «Зенита» Оливейра: будущее Марио Фернандеса будет решено после Суперфинала Кубка
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Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по поводу будущего защитника сине-голубых Марио Фернандеса в клубе.

«Марио продолжает восстанавливаться от травмы. Его будущее будет решено после Суперфинала Кубка России», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, к «Зениту» Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.

Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу, который состоится 2 июня в «Лужниках», начнётся в 18:00 по московскому времени. В матче встретятся «Зенит» и «Балтика».

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