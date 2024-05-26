Зырянов: «Зенит» стал чемпионом даже без хорошей временами игры — это дорогого стоит

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мыслями о победе сине-бело-голубых по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

— Почему в этом году чемпионство «Зенита» не было таким уверенным, как раньше?

— Наверное, сложно поддерживать шесть лет подряд прекрасную форму и становиться чемпионами. «Зенит» продемонстрировал, что стал чемпионом, когда временами показывал не очень хороший футбол. Это дорогого стоит. Надо отдать должное тренерскому штабу и руководителям «Зенита», которые в непростое время смогли выиграть шестое подряд чемпионство, — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 30 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице, завоевав, таким образом, титул чемпиона страны.