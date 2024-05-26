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Игрок «Спартака» Игнатов: на что мы наиграли, то и получили

Игрок «Спартака» Игнатов: на что мы наиграли, то и получили
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Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов подвёл итоги сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги для команды.

«Сезон был непростым. Оценивать нашу игру будут аналитики и эксперты, но, с моей точки зрения, на что наиграли, то и получили. Не знаю, чего нам не хватило для того, чтобы занять место выше, у нас были хорошие моменты и плохие. Думаю, в следующем сезоне мы сыграем лучше», — приводит слова Игнатова ТАСС.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

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