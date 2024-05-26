Остойич: «Балтика» едет в «Лужники» побеждать, найдём у «Зенита» слабые места

Защитник калининградской «Балтики» Иван Остойич поделился мыслями о предстоящем финальном матче Фонбет Суперфинала Кубка России, в котором калининградцы встретятся с «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Едем в «Лужники» побеждать. Не боимся ли мы «Зенит»? Вообще нет. В финале неважно, кто чемпион. Это один матч, и любая команда может выиграть.

Какие слабые места у нынешнего «Зенита»? Тяжело сказать. Это очень качественная команда, хорошо играет. В «Зените» много индивидуально сильных футболистов. Мы найдём у петербуржцев слабые места», — приводит слова Остойича «РБ Спорт».

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков за 30 матчей. Следующий сезон калининградцы проведут в Мелбет Первой лиге.