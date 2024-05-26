Педро признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России

Футболист «Зенита» Педро признан лучшим левым полузащитником сезона Фонбет Кубка России.

«Педро – лучший левый полузащитник сезона Кубка России. Игрок «Зенита» набрал 25% ваших голосов, оставив позади Зиньковского и Нгамалё. Бразилец готов разгонять атаки на фланге в нашей символической сборной», — говорится в официальном телеграм-канале Кубка России.

В нынешнем розыгрыше Кубка России по футболу Педро принял участие в четырёх матчах. Он записал на свой счёт два забитых мяча.

Напомним, 18-летний Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в феврале 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 9 млн. По итогам минувшего сезона в чемпионате России «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, набрав 57 очков. В Кубке России сине-бело-голубые вышли в Суперфинал, где сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.