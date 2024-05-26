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Владимир Габулов: конкуренция в РПЛ и уровень футбола в России падает

Владимир Габулов: конкуренция в РПЛ и уровень футбола в России падает
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Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге.

«Конкуренция в РПЛ падает, хоть и была интрига в конце чемпионата, но именно уровень футбола в стране просел. Отсюда интрига и появилась. Надо больше обращать внимание на это, чтобы уровень возрос. Нужно, чтобы прибавили такие клубы, как ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Надо, чтобы они реально претендовали на чемпионство», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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