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Джикия: возможно ли, что Каррера позовёт меня в «Асколи»? Обсудим с ним это в ресторане

Джикия: возможно ли, что Каррера позовёт меня в «Асколи»? Обсудим с ним это в ресторане
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия, чей контракт с московским клубом истекает 31 мая, рассказал о том, что встретится с бывшим тренером красно-белых Массимо Каррерой и обсудит с ним возможный переход в «Асколи», который возглавляет итальянец.

«Можно ли выделить Карреру как тренера, с которым я завоевал чемпионство? Безусловно. Знаю, что Массимо будет в Москве, — если у меня получится, с удовольствием с ним встречусь. Мы недавно переписывались, я ему напишу — если он будет ещё некоторое время в Москве, то вы точно увидите нашу совместную фотографию. Возможно ли, что Каррера позовёт меня в «Асколи»? Обсудим с ним это за столом в итальянском ресторане», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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