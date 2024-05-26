Комаров: не знаю, слабый ли «Зенит» в этом сезоне, но с любой командой можно играть

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал, что можно бороться на равных с любой командой, в том числе с «Зенитом».

«Не знаю, слабый ли это «Зенит» в этом сезоне. Не мне оценивать. Но скажу так — с любой командой можно играть, конкурировать и выигрывать», — сказал Комаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в матче 30-го тура РПЛ «Зенит» дома одержал волевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1 и благодаря победе «Краснодара» над «Динамо» со счётом 1:0 занял первое место с 57 очками и выиграл свой шестой титул РПЛ подряд. «Краснодар» закончил сезон на втором месте, набрав 56 очков, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.