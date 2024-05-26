«Наполи» предлагает Конте контракт с зарплатой € 9 млн плюс бонусы — La Repubblica

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает итальянскому специалисту Антони Конте возглавить неаполитанский клуб и озвучивает заработную плату в размере € 9 млн плюс бонус в размере € 1 млн за победу в Серии А. Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, окончательное решение по назначению Конте на пост главного тренера «Наполи» ещё не принято, однако Де Лаурентису нравится кандидатура 54-летнего специалиста.
Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Наполи» предлагает Конте контракт, рассчитанный до 2027 года.
Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.
После 37 матчей нынешнего сезона итальянской Серии А «Наполи» набрал 52 очка и занимает 10-е место.
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