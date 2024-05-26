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Березовский: потенциал Сафонова позволяет ему играть в сильных клубах Европы

Березовский: потенциал Сафонова позволяет ему играть в сильных клубах Европы
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Бывший игрок «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский, ныне являющийся тренером вратарей «Ноа» и сборной Армении, прокомментировал информацию о переговорах между «ПСЖ» и «Краснодаром» о переходе в стан французской команды голкипера «быков» Матвея Сафонова.

«Если тобой интересуется такой именитый клуб, как «ПСЖ», то вряд ли ты откажешься от перехода. Это всё условно, что Матвей едет в качестве первого или второго номера. В футболе бывают спады или травмы, если берут Сафонова, то ему дадут шанс продемонстрировать себя.

По потенциалу он может играть в сильных клубах Европы. Всё зависит от адаптации, потому что вратарю чуть больше времени нужно для коммуникации, нужно быстрее выучить язык. В спортивных качествах я вообще не сомневаюсь, Матвей очень одарённый», — приводит слова Сафонова Metaratings.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

По итогам завершившегося сезона РПЛ «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков.

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