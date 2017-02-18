В Испании футболиста дисквалифицировали на 47 матчей за нападение на арбитра

Футболист команды «Хедула», выступающей в региональной испанской лиге, получил 47 матчей дисквалификации за нападение на помощника главного арбитра во время матча с «Портуэнсе».
Как пишет Marca, королевская испанская футбольная федерация за атаку на судью дисквалифицировала игрока на 40 матчей, ещё пять игр были прибавлены за агрессивное поведение в другом эпизоде, а оставшиеся два матча — за игнорирование футболистом главного рефери.
Кроме того, «Хедула» наказана лишением одного очка в турнирной таблице за неподобающее поведение своего игрока.