Серия домашних побед «Ювентуса» стала 2-й по длительности в топ-5 лигах Европы

«Ювентус» одержал домашнюю победу в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Палермо» (4:1). Таким образом, туринцы продлили победную серию в домашних встречах Серии А до 29 игр.
По этому показателю «Ювентус» опередил французский «Сент-Этьен» (28 матчей с 1974 по 1975 год) и вышел на второе место в списке клубов из топ-5 европейских лиг (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) с самыми длительными сериями победных матчей на своём поле в чемпионате. Лидером в этом списке остаётся «Барселона», одержавшая 39 подряд побед на родном стадионе в чемпионате Испании с 1958 по 1960 год.
В последний раз «Ювентус» не побеждал в домашней встрече Серии А 23 сентября 2015 года, когда сыграл вничью с «Фрозиноне» (1:1).