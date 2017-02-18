Почеттино: Янссен должен давать «Тоттенхэму» нечто большее

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сообщил, что форварду Винсенту Янссену нужно лучше проявить себя, если тот хочет закрепиться в составе. За весь сезон Янссен забил четыре мяча, каждый из них — с пенальти.
«Возможно, он получит свой шанс в матче Кубка Англии с „Фулхэмом“, но Янссен должен давать „Тоттенхэму“ нечто большее. Под большим я имею в виду усилия, которые прилагает игрок в матчах и на тренировках — именно из этого складывается уровень футболиста. Я пока не определился с составом: возможно, Винсент сыграет с первых минут, возможно, останется на скамейке», — цитирует Почеттино Goal.