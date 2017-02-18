Задай вопрос Франку де Буру и Пьеру ван Хойдонку!

Гостями редакции «Чемпионата» станут известные в прошлом игроки сборной Нидерландов Франк де Бур и Пьер ван Хойдонк.
Де Бур в составе «Аякса» становился чемпионом Нидерландов, выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В составе «Барселоны» побеждал в чемпионате Испании.
Ван Хойдонк в составе «Фейеноорда» выигрывал Кубок УЕФА, с «Фенербахче» становился чемпионом Турции, а с «Селтиком» выиграл Кубок Шотландии.
За сборную Нидерландов Де Бур провёл 112 матчей, а ван Хойдонк — 46. Оба выступали на чемпионате мира 1998 года, на котором оранжевые заняли четвёртое место.
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