Кураньи рассматривает вариант с завершением карьеры

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым признался, что думает о завершении карьеры.
«Пока я в сомнениях. Отвел себе еще пару месяцев на окончательное решение. Предложения есть. Например, из Китая. Но я посовещался с семьей и решил туда не ехать. Жену можно понять, она не хочет никуда уезжать. Мы ведь только полтора года назад вернулись в Германию, освоились, дети пошли в школу – появилось такое приятное ощущение, когда тебе спокойно, когда всё нравится. Есть ли смысл от этого отказываться?
Деньги? Я очень давно играю в футбол и думаю, что уже достаточно заработал для того, чтобы просто нормально жить. Да, у нас недолгая карьера. Да, люди трудятся на одном месте 50 лет, а мы примерно 15. Да, всегда можно хотеть больше и больше денег, но счастливое время в семье важнее», — сказал 34-летний Кураньи.
Полную версию интервью с Кураньи читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.