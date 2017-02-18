«МС» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом», «Миллуолл» обыграл «Лестер» в Кубке Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии представитель Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» на своём поле принимал «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Джон Смит – Гэлфарм» и завершилась вничью — 0:0.
«Лестер Сити» в гостевом матче с «Миллуоллом», который выступает в третьем английском дивизионе, проиграл со счётом 0:1, пропустив в концовке. При этом с 52-й минуты хозяева играли вдесятером, после того как за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Джейк Купер.
В ещё одном матче «Мидлсбро» на своём поле обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:2.
Таким образом, «Мидлсбро» и «Миллуолл» вышли в четвертьфинал, «Лестер» и «Оксфорд» свои выступления на турнире завершили, а «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд» ждёт переигровка.