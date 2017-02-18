«Герта» — «Бавария»: Алонсо провёл 500-й матч в национальных чемпионатах

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо вышел на замену в матче 21-го тура чемпионата Германии против «Герты» (1:1).
Таким образом, 35-летний испанский футболист провёл свой 500-й матч в национальных чемпионатах. Алонсо сыграл в 12 играх за «Эйбар», 114 – за «Реал Сосьедад», 143 – за «Ливерпуль», 158 – за «Реал» и 71 – за «Баварию», информирует Gracenote Live.
В середине января появилась информация о том, что Алонсо сообщил руководству «Баварии» о желании завершить карьеру по окончании текущего сезона. Позже испанец признался, что пока не принял решение о своём будущем. Его контракт с мюнхенским клубом истекает будущим летом.