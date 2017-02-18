Тухель: теперь дортмундская «Боруссия» может выдохнуть

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результат домашнего матча 21-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (3:0).
«Нам удалось провести весь матч с высокой концентрацией, команда увеличивала темп игры и создала много моментов, почти ничего не позволив создать „Вольфсбургу“. Поэтому мы очень довольны. Мы заслужили победу.
У „Боруссии“ был напряженный отрезок, матчи шли один за другим. Теперь, когда у нас есть недельный отпуск, можно выдохнуть. Впереди еще один тяжелый отрезок, так что нужно грамотно воспользоваться этой неделей», — цитирует Тухеля сайт «Боруссии».