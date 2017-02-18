Крыховяк сыграет за резервную команду «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что польский полузащитник Гжегож Крыховяк, не попадающий в состав, сыграет за резервную команду.
«Я разговариваю со всеми своими игроками, в том числе и с Гжегожем. На его позиции на данный момент очень высокая конкуренция: Рабьо, Мотта. Ему тяжело. Поэтому он не попадет в заявку на ближайший матч Лиги 1 и сыграет за резерв. Он сам об этом попросил.
Он по-прежнему может вернуться в первую команду и отвоевать место на поле в ближайшие недели. Он должен быть готов к этому. Потому Крыховяк и сыграет за резерв — ему нужна игровая практика», — цитирует Эмери Goal.