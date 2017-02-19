Раньери: в «Лестере» мне нужны солдаты, мне нужны гладиаторы

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал поражение от «Миллуолла» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
«Это странно, потому что в прошлом сезоне мы побеждали благодаря решительности, мы превосходили соперников в желании и страсти, мы играли сердцем. Мы могли проиграть, но боролись в каждом матче. Вот что я хочу увидеть. Чтобы все боролись до конца. Думаю, это поражение может пойти нам на пользу, потому что оно доказывает, как важна сила духа и настрой.
Я хочу еще раз поговорить с игроками и сказать: „Мы должны бороться в каждом матче. Кто хочет биться — скажите мне. Потому что мне нужны солдаты, мне нужны гладиаторы. “Миллуолл» вдесятером играл как настоящие гладиаторы", — цитирует Раньери Sky Sports.