Оздоев: никогда не буду чувствовать себя в «Тереке» новичком

Полузащитник Магомед Оздоев, в феврале перешедший на правах аренды из «Рубина» в «Терек», поделился ожиданиями от выступлений в составе грозненского клуба.
«Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в „Тереке“. Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошёл долгий путь и менял клубы. Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за „Терек“.
Я за „Тереком“ всегда следил, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду», — сказал Оздоев в интервью официальному сайту «Терека».