Монтелла: у Доннаруммы есть потенциал для завоевания «Золотого мяча»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла считает, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма в будущем может стать обладателем «Золотого мяча».
«Лично я считаю, что у Джиджи есть потенциал для завоевания «Золотого мяча». Многое зависит от того, какую команду он выберет, и больше шансов получить этот трофей у него будет в таком большом, известном по всему миру клубе, как «Милан».
Важно, за какой клуб он будет играть и как будет выступать в сборной Италии", — сказал Монтелла в интервью клубному каналу «Милана».