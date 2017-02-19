«Блэкберн» – «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:15

19 февраля в Блэкберне, на стадионе «Ивуд Парк», состоится матч 1/8 финала Кубка Англии между «Блэкберн Роверс» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед».
Ранее друг с другом команды встречались 112 раз. 32 матча завершились победой «Блэкберна», 29 раз команды сыграли вничью, 51 раз сильнее оказались футболисты «Манчестер Юнайтед».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2012 году и завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.