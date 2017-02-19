Тренер «Бёрнли»: сказка «Линкольна» продолжается, а нам нет никаких оправданий

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч поделился эмоциями после поражения от представителя пятого английского дивизиона «Линкольн Сити» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии (0:1).
«У соперника был один момент, и они забили один гол, так что я не буду критиковать свою команду за игру в защите. Мы работали достаточно, чтобы забить хотя бы один мяч, но не сделали этого. Нам нет никаких оправданий, команда отнеслась к игре недостаточно серьёзно. „Линкольн“ же чётко следовал плану на игру и добился желаемого.
Они нашли путь к победе и заслуживают похвалы. Сказка „Линкольн Сити“ продолжается, хочу поздравить их и пожелать удачи в дальнейшем», — цитирует Дайча Sky Sports.