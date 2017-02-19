Янссен: я дал себе 12 месяцев, чтобы достичь успеха в Англии с «Тоттенхэмом»

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Винсент Янссен сообщил, что надеется проявить себя до конца нынешнего сезона. За весь сезон Янссен забил лишь четыре мяча, каждый из них — с пенальти.
«Я дал себе 12 месяцев, чтобы достичь успеха в АПЛ с «Тоттенхэмом», и эти 12 месяцев ещё не истекли. Уровень игры здесь действительно высок. Не забывайте, что я играл на самом высоком уровне в Нидерландах всего один сезон, а потом «шпоры» купили меня у «АЗ Алкмара».
За короткий период времени я сделал несколько больших шагов вперёд. Зимой «Галатасарай» проявлял ко мне интерес, но я не собирался покидать Англию спустя шесть месяцев», — цитирует Янссена Mirror.