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175 лет назад
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«Локомотив» отменил тренировку на сборе в Испании
19 февраля 2017, воскресенье. 14:00.
Футбол
«Локомотив» отменил сегодняшнюю тренировку на сборе в Испании. Причиной тому стали ливень с ветром в Эстепоне.
Вместо работы на поле футболисты занимаются в зале, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
ВИДЕО
Как «Локомотив» против китайцев и Пеллегрини играл
Источник:
«Чемпионат»
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ФК Локомотив
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