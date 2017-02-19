Барцальи и Кьеллини вряд ли сыграют с «Порту», участие Пьянича под вопросом

Защитники «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи, скорее всего, не успеют восстановиться к первому матчу с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба игрока испытывают мышечные проблемы, информирует Football Italia.
Также под вопросом находится участие во встрече с португальцами Миралема Пьянича. У боснийца воспаление левой лодыжки, из-за которого он не играл в последнем матче с «Палермо» (4:1).
Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту» пройдёт в Португалии на стадионе «Драгау» 22 февраля.