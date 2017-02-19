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Франк де Бур: здорово быть на Кубке Легенд, такие турниры хорошо организованы

19 февраля 2017, воскресенье. 16:37. Футбол
Бывший игрок «Барселоны» и экс-наставник «Интера» Франк де Бур поделился впечатлениями от футбольного турнира «Кубок Легенд», который проходит в Москве, а также рассказал о своём будущем и о том, чем занимается его брат-близнец Рональд.

«Здорово быть здесь, всегда очень круто поиграть в футбол. Такие турниры всегда очень хорошо организованы.

Чем занимается Рональд? Он во Франции, работает на телевидении.

Что касается моего будущего, я бы хотел начать что-то в новом сезоне. Сейчас нет смысла начинать тренировать какую-либо команду», — передаёт слова де Бура корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рональд де Бур Франк де Бур Кубок Легенд
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