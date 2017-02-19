Франк де Бур: здорово быть на Кубке Легенд, такие турниры хорошо организованы

Бывший игрок «Барселоны» и экс-наставник «Интера» Франк де Бур поделился впечатлениями от футбольного турнира «Кубок Легенд», который проходит в Москве, а также рассказал о своём будущем и о том, чем занимается его брат-близнец Рональд.
«Здорово быть здесь, всегда очень круто поиграть в футбол. Такие турниры всегда очень хорошо организованы.
Чем занимается Рональд? Он во Франции, работает на телевидении.
Что касается моего будущего, я бы хотел начать что-то в новом сезоне. Сейчас нет смысла начинать тренировать какую-либо команду», — передаёт слова де Бура корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.