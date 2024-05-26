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Агент Вендела ответил на вопрос о будущем бразильского футболиста

Агент Вендела ответил на вопрос о будущем бразильского футболиста
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Агент Тиаго Рибейро, представляющий интересы 26-летнего полузащитника «Зенита» Вендела, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

— Это было невероятно сложное чемпионство. И Вендел провёл удивительный сезон.

— Наступило ли время для него делать следующий шаг?

— Посмотрим, что на это скажет рынок, — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Вчера, 25 мая, Вендел стал четырёхкратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых.

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