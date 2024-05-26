Суд снял с президента «Барселоны» Жоана Лапорты обвинение во взяточничестве

Барселонский суд отменил решение об обвинении «Барселоны» и президента клуба Жоана Лапорты во взяточничестве за выплаты бывшему вице-президенту судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщает испанское государственное информационное агентство EFE.

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Суд согласился с Офисом антикоррупционной прокуратуры и стороной защиты, среди которых также бывшие президенты «Барселоны» Хозеп Бартомеу и Сандро Росель и отменил обвинения во взяточничестве по этому делу.

Суд согласен с прокуратурой и защитой в том, что это дело не может быть расследовано за преступление в виде взяточничества, поскольку Негрейра не был государственным служащим. В постановлении суда указано, что согласно закону, спортивные федерации являются частными некоммерческими организациями и имеют собственную правосубъектность.

Также против Лапорты, Бартомеу и Роселя продолжаются судебные расследования по делам спортивной коррупции, фальсификации документов.

Жоан Лапорта подал апелляцию. Он настаивает, что дела против него должны быть прекращены, поскольку их срок давности истёк. Испанский функционер впервые был президентом каталонского клуба с 2003 до 2010 года.

Клуб после решения суда об отмене обвинений во взяточничестве сделал официальное заявление.

«Барселона» хочет выразить своё полное удовлетворение содержанием резолюции, вынесенной судом Барселоны, поскольку она подтверждает защиту, представленную клубом, и отвергает гипотезу о вероятном преступлении в виде взяточничества.

Мы сохраняем наше убеждение, что справедливость восторжествует, и события, касающиеся этого обвинения, могут быть окончательно выяснены, тем самым продемонстрировав абсолютную невиновность клуба», — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, функционеров обвинили в спортивной коррупции после того, как клуб заплатил бывшему руководителю арбитража свыше € 7,3 млн в период с 1994 по 2018 год.

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