Болельщики прослезились, «Динамо» пришла поддержать ветеран общества. Фото просмотра матча

25 мая в Москве на ледовой арене «Динамо» клуб организовал для болельщиков просмотр решающего матча с «Краснодаром».

Лучшие кадры с просмотра матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.