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Бруну Фернандеш эмоционально высказался о своём будущем после победы в Кубке Англии

Бруну Фернандеш эмоционально высказался о своём будущем после победы в Кубке Англии
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Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своей карьере в клубе после победы в Кубке Англии.

«Все знают мои намерения: я хочу продолжать поднимать здесь трофеи или, по крайней мере, бороться за них до последней минуты», — приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Вчера, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Англии по футболу, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проводилась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Матч начался в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

По итогам сезона-2023/2024 в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков в 38 матчах и занял восьмое место.

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