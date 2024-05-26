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Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» от ЦСКА с незабитым пенальти Акинфееву

Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» от ЦСКА с незабитым пенальти Акинфееву
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий по проигранному выездному матчу с ЦСКА (0:2) в 30-м туре РПЛ, после которого «шмели» финишировали в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Давила – 40'     2:0 Мусаев – 42'    

«Первый тайм очень плохой. Если ты не можешь что‑то создавать в атаке, для ЦСКА дело времени, когда эта команда забьёт. Во втором тайме вернулись в игру путем замен. Если бы забили пенальти, то смогли бы рассчитывать на ничью, пощекотать сопернику нервы в концовке, а так уже сами не верили, что можем отыграться», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Урала».

В матче заключительного 30-го тура РПЛ «Урал» уступил на выезде ЦСКА со счётом 0:2, пропустив оба гола в концовке первого тайма. На 67-й минуте нападающий «шмелей» Гильерме Шеттине не реализовал пенальти — его удар отразил 38-летний голкипер Игорь Акинфеев.

Это поражение отправило екатеринбуржцев на 14-е место — в зону стыковых матчей. 29 мая и 1 июня «Урал» сыграет за право остаться в РПЛ с тольяттинским «Акроном».

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