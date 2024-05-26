Игнашевич прокомментировал поражение от «Локомотива» и вылет «Балтики» из РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарий по итогам домашнего матча заключительного 30-го тура РПЛ с московским «Локомотивом», в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:3. По результатам игр 30-го тура калининградцы заняли 15-е место и вылетели из высшего дивизиона в Первую лигу.

«Могли забить, конечно, больше, чем один. Могли победить. Задачу мы не решили бы, к сожалению, это победой. Поэтому — находимся там, где находимся. Такой комментарий», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

По итогам сезона-2023/2024 «Балтика» набрала в Российской Премьер-Лиге 26 очков в 30 матчах. При этом калининградцев не смогла бы оставить в РПЛ даже победа над «Локомотивом», поскольку их прямые конкуренты в борьбе за выживание «Факел» и «Пари НН» набрали очки в своих матчах 30-го тура.