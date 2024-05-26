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Игнашевич прокомментировал поражение от «Локомотива» и вылет «Балтики» из РПЛ

Игнашевич прокомментировал поражение от «Локомотива» и вылет «Балтики» из РПЛ
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарий по итогам домашнего матча заключительного 30-го тура РПЛ с московским «Локомотивом», в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:3. По результатам игр 30-го тура калининградцы заняли 15-е место и вылетели из высшего дивизиона в Первую лигу.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 8'     0:2 Карпукас – 66'     1:2 Лисакович – 76'     1:3 Сулейманов – 88'    

«Могли забить, конечно, больше, чем один. Могли победить. Задачу мы не решили бы, к сожалению, это победой. Поэтому — находимся там, где находимся. Такой комментарий», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

По итогам сезона-2023/2024 «Балтика» набрала в Российской Премьер-Лиге 26 очков в 30 матчах. При этом калининградцев не смогла бы оставить в РПЛ даже победа над «Локомотивом», поскольку их прямые конкуренты в борьбе за выживание «Факел» и «Пари НН» набрали очки в своих матчах 30-го тура.

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